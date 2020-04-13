2020-04-13T07:40:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 13 апреля 2020: глава МВД подал в отставку из-за провала с введением комендантского часа

Представляем последние новости о ситуации с коронавирусом в Турции на 13 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 13 апреля 2020: общее число зараженных превысило 55 тысячКоронавирус в Турции, последние новости на 13 апреля 2020: общее число зараженных превысило 55 тысячФото: REUTERS
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Турции на 13 апреля 2020 года таковы: случаев заражения уже 56 956, скончались 1 198 человек, выздоровели - 3 446 человек.

В стране давно действуют ограничительные меры: закрыты все учреждения культуры и заведения общепита, салоны красоты и фитнес-клубы, развлекательные центры и ночные клубы. Те, кто младше 20 или старше 65, вообще не могут выходить из дома. Всем остальным разрешено посещать магазины и аптеки, а также выгуливать собак. Кроме того, въезд и выезд в 30 крупных городах закрыт, приостановлено международное авиасообщение.

Пока страна справляется с эпидемией. В Турции нет дефицита медоборудования или защитных масок, как в других странах. Там даже решили запретить продавать медицинские маски, их выдают бесплатно. Чтобы получить набор, нужно оформить заявку на специальном сайте.

Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в Турции, накануне глава МВД Сулейман Сойлу подал в отставку. Дело в том, что на выходные в стране во многих провинциях решили ввести комендантский час. В пятницу вечером местные жители устроили столпотворения в магазинах, чтобы успеть закупить продукты, тем самым подвергаясь риску заразиться и заразить других.

- Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне, - написал Сулейман Сойлу в соцестях. - Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел.

Но президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не принял его отставку, потому что решил, что основания для ухода главы МВД с поста «неподходящие». Сойлу продолжит исполнять свои обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Турции, последние новости на 13 апреля 2020: глава МВД подал в отставку из-за провала с введением комендантского часа
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