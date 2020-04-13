13 Апр 2020 2020-04-13T08:20:05+03:00

Пушков рассказал о роли России на мировой арене после пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о необратимости падения гегемонии США на мировой арене после пандемии коронавируса. По его словам, такому развитию событий будет способствовать то, что Соединённые Штаты не стали помогать ближайшим союзникам по НАТО в борьбе с эпидемией.

Политик уверен, что на смену абсолютному лидерству США придет «треугольник стран» из России, Китая и Соединенных Штатов,

«Только за последние годы на имидж США негативно повлияли сразу несколько процессов, среди которых введение санкций против России, которые за шесть лет не дали ожидаемого американцами результата», - заявил сенатор в интервью «Парламентской газете».

Пушков отметил, что вскоре Россия получит новые возможности и её роль на мировой арене значительно возрастёт.

Напомним, США сейчас лидируют по количество зарегистрированных случаев коронавируса, а также по числу летальных исходов. По последним данным в стране более 550 тысяч заболевших, жертвами инфекции стали 21 733 человек, вылечились 32 728 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU