Пушков рассказал о роли России на мировой арене после пандемии коронавируса
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о необратимости падения гегемонии США на мировой арене после пандемии коронавируса. По его словам, такому развитию событий будет способствовать то, что Соединённые Штаты не стали помогать ближайшим союзникам по НАТО в борьбе с эпидемией.
Политик уверен, что на смену абсолютному лидерству США придет «треугольник стран» из России, Китая и Соединенных Штатов,
«Только за последние годы на имидж США негативно повлияли сразу несколько процессов, среди которых введение санкций против России, которые за шесть лет не дали ожидаемого американцами результата», - заявил сенатор в интервью «Парламентской газете».
Пушков отметил, что вскоре Россия получит новые возможности и её роль на мировой арене значительно возрастёт.
Напомним, США сейчас лидируют по количество зарегистрированных случаев коронавируса, а также по числу летальных исходов. По последним данным в стране более 550 тысяч заболевших, жертвами инфекции стали 21 733 человек, вылечились 32 728 больных.
ИСТОЧНИК KP.RU