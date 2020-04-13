13 Апр 2020 2020-04-13T08:36:29+03:00

Сбербанк предупредил россиян о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Злоумышленники используют ситуацию с распространением инфекции для кражи персональных данных и денежных средств

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Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества, связанных с распространением коронавирусной инфекции для похищения данных и денежных средств россиян.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса»: злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», - рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

Кроме того, злоумышленники используют телефонные звонки с сообщениями о якобы контакте граждан с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» или предлагают купить дорогостоящих «лекарств».

Мошенники также используют название сервиса популярной видеосвязи Zoom. С момента начала пандемии COVID-19 в сети было зарегистрировано около 1,7 тысяч новых доменов с этим названием.

Кузнецов предупредил, что тема заболевания «взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии».

Напомним, ранее россиян предупредили о другой схеме мошенничества, когда злоумышленники под видом МВД и ФСИН присылают гражданам уведомления об уплате штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU