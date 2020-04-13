На вооружение российской армии поступили первые новейшие танки Т-90
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение в Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Несколько танков Т-90М поступили в апреле в Таманскую мотострелковую дивизию. Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель», - рассказал генерал-лейтенант Сергей Кисель.
Он отметил, что новые Т-90М оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять их в любое время суток, а особенностью новых машин стала возможность обмениваться данными с другими танками в режиме реального времени.
Кисель также сообщил, что в гвардейской танковой армии ЗВО уже завершено обучение ведению боя на модернизированных Т-90М.
Напомним, «Прорыв» был создан на базе танка Т-90А. У обновленной машины 125-миллиметровая пушка, а для комфорта военных внутри даже установлен кондиционер.
ИСТОЧНИК KP.RU