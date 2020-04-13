Кабмин выделил 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

13 Апр 2020 2020-04-13T09:56:50+03:00

В скором времени правительство представит предложения о дополнительных мерах по поддержке экономики

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Правительство выделило 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам. В первую очередь для врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, а также сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин и отметил, что конечный фонд федеральных клиник решено передать регионам.

Кроме того глава правительства сообщил, что предложения о дополнительных мерах по поддержке экономики уже на этой неделе будут представлены президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в ходе своего обращения к губернаторам российский лидер сообщил о федеральной поддержке для инфекционных медучреждениях в размере 33 миллиардов рублей. Кроме того, он заявил о необходимости с апреля на три месяца установить специальную выплату тем специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Более того, для врачей должны установить дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих.

Глава государства назвал неотложной задачей для всех регионов страны повышенную готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

ИСТОЧНИК KP.RU