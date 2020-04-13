2020-04-13T10:17:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские власти будут ежедневно проверять выполнение каршерингом введенного мэром запрета

Проверки начнутся с понедельника, 13 апреля
Ксения АНУФРИЕВА
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Передвижение по Москве со среды на любом виде транспорта сначала должно быть согласовано, следовательно, аренда автомобилей также попадает под эту категорию.Передвижение по Москве со среды на любом виде транспорта сначала должно быть согласовано, следовательно, аренда автомобилей также попадает под эту категорию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти российской столицы начнутся ежедневно проверять, выполняют ли каршеринговые компании распоряжение мэр Москвы о приостановке их работы. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Передвижение по Москве со среды на любом виде транспорта сначала должно быть согласовано, следовательно, аренда автомобилей также попадает под эту категорию. До стремительного распространения коронавирусной инфекции в российской столицы клиенты каршеринговых организаций совершали почти 140 тысяч поездок ежедневно, а после спрос на данную услугу упал более чем на 60%. В настоящее время каршеринговые сервисы приостановили свою работу.

Для обеспечения надлежащего исполнения распоряжения московского главы власти города будут каждый день проверять, выполняют ли компании по аренде авто требования, введенные для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Сергей Собянин накануне утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Москвы в период повышенной готовности.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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