2020-04-13T10:26:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве еще 150 человек вылечились от коронавируса

Количество выздоровевших продолжает увеличиваться
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве еще 150 человек вылечились от коронавирусаВ Москве еще 150 человек вылечились от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В российской столице после прохождение курса лечения от коронавируса выздоровели еще 150 человек, сообщает 13 апреля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Число вылечившихся от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. Мы видим положительную динамику - более сотни выздоровевших каждый день. За минувшие сутки из столичных больниц выписали еще 150 пациентов. Люди, , которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили необходимые рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 837 человек, - сообщила вице-мэр Москвы.

С начала пандемии количество зараженных коронавирусом в России достигло 15 806 человек, большая часть из которых находится в Москве, Санкт-Петербурге и областях. За минувшие сутки болезнь была обнаружена у 2190 жителей страны. Количество выздоровевших пациентов с COVID-19 выросло на 239, всего с начала эпидемии от коронавируса благополучно излечились 1293 россиянина.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с июня текущего года в российском НИИ «Вектор» ученые начнут испытания противокоронавирусной вакцины. Для них уже отобраны 60 добровольцев, включая разработчиков выкцины, которых привьют первыми.

Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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