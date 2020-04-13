13 Апр 2020 2020-04-13T10:26:34+03:00

В Москве еще 150 человек вылечились от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В российской столице после прохождение курса лечения от коронавируса выздоровели еще 150 человек, сообщает 13 апреля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Число вылечившихся от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. Мы видим положительную динамику - более сотни выздоровевших каждый день. За минувшие сутки из столичных больниц выписали еще 150 пациентов. Люди, , которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили необходимые рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 837 человек, - сообщила вице-мэр Москвы.

С начала пандемии количество зараженных коронавирусом в России достигло 15 806 человек, большая часть из которых находится в Москве, Санкт-Петербурге и областях. За минувшие сутки болезнь была обнаружена у 2190 жителей страны. Количество выздоровевших пациентов с COVID-19 выросло на 239, всего с начала эпидемии от коронавируса благополучно излечились 1293 россиянина.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с июня текущего года в российском НИИ «Вектор» ученые начнут испытания противокоронавирусной вакцины. Для них уже отобраны 60 добровольцев, включая разработчиков выкцины, которых привьют первыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU