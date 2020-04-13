Курс рубля на 13 апреля 2020: доллар упал до 73,45 рублей, евро - до 80,5
На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 13 апреля 2020 года
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На открытии торгов Московской фондовой биржи утром в понедельник, 13 апреля 2020 года, рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам.
По отношению к доллару рубль прибавил в цене 0,41 процент в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь стоимость доллара упала до отметки 73,45 рублей
Снижение евро составило 0,31 процент и по отношению к предыдущим торгам европейская валюта торгуется уже на отметки 80,507 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU