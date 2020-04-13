2020-04-13T10:21:53+03:00
Экономика

Курс рубля на 13 апреля 2020: доллар упал до 73,45 рублей, евро - до 80,5

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 13 апреля 2020 года
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На открытии торгов Московской фондовой биржи утром в понедельник, 13 апреля 2020 года, рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам.

По отношению к доллару рубль прибавил в цене 0,41 процент в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь стоимость доллара упала до отметки 73,45 рублей

Снижение евро составило 0,31 процент и по отношению к предыдущим торгам европейская валюта торгуется уже на отметки 80,507 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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