Самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине
По предварительным данным, никто не пострадал.
Самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабинеФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский самолет Airbus рейса Екатеринбург-Москва экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине.
Как сообщает источник «Интерфакс» лайнер вылетел из Кольцово в московский аэропорт Домодедово, но уже через несколько минут командир воздушного лайнер сообщил о задымлении в кабине и запросил экстренную посадку на аэродроме вылета.
По данным источника лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU