Самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине

13 Апр 2020 2020-04-13T10:43:17+03:00

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Пассажирский самолет Airbus рейса Екатеринбург-Москва экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за задымления в кабине.

Как сообщает источник «Интерфакс» лайнер вылетел из Кольцово в московский аэропорт Домодедово, но уже через несколько минут командир воздушного лайнер сообщил о задымлении в кабине и запросил экстренную посадку на аэродроме вылета.

По данным источника лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU