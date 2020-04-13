Исследователи предлагают тестировать лекарство от COVID-19 на кошках

13 Апр 2020 2020-04-13T11:08:26+03:00

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Российские вирусологи не исключают, что кошки могут стать наиболее подходящими животными для тестирования вакцины от коронавируса. Данные животные оказались наиболее восприимчивы к COVID-19 и это подтверждают исследования ученых из КНР. По их данным, проверка на наличие антител к SARS-CoV-2 у уханьских кошек выявила, что 14,7% задействованных в исследовании животных были заражены.

В научных библиотеках появился препринт исследования (статья, еще не одобренная к публикации в рецензируемом журнале), в котором утверждается, что SARS-CoV-2 поразил часть популяции кошек в Ухане.

Национальная лаборатория сельскохозяйственной микробиологии Хуачжунского сельскохозяйственного университета проанализировала кровь у 141-й уличной кошки: у 39 образцы взяты до эпидемии, у остальных во время. Оказалось, что 15 животных из 102 (14,7%) были заражены коронавирусом нового типа во время распространения болезни.

- Есть несколько путей, как четвероногие могли получить вирус: от человека, от особи к особи или от летучих мышей, которые возможно попадают в пищу кошек, - рассказал «Известиям» сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов.

То, что вирус мутирует и передается от человека к животным ученых не удивляет. Но обратных случаев еще не зафиксировано.

- Учитывая высокую чувствительность кошек к коронавирусу - это делает их хорошим модельным объектом для доклинических испытаний, - говорит заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Руководитель научно-образовательного отдела лаборатории VetUnion в Москве Сергей Коняев предположил, что у кошек, по всей видимости, на поверхности клетки есть рецепторы — белки, которые отвечают за проникновение вируса.

- Видимо они наиболее близки к человеческим. Поэтому вирус может проникать в клетки кошки и там размножаться. Организм отвечает на это выработкой антител. Скорее всего и другие животные восприимчивы, но на исследования нет времени. А в случае с кошками подходящий модельный объект уже найден, - заключает Коняев.

Про то, что времени на создание вакцины в обрез, говорит и глава шанхайской экспертной группы по лечению инфекции Чжан Вэньхун. Он предупредил, что в ноябре может начаться новая вспышка COVID-19. Но, по оценкам экспертов, она будет менее агрессивная, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU