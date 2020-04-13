2020-04-13T11:10:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет

Среди новых инфицированных 5,5% - дети
Ксения АНУФРИЕВА
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Более половины новых заболевших в Москве младше 45 летБолее половины новых заболевших в Москве младше 45 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Москве выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в городе с начале пандемии обнаружили 11 513 заболевших. Об этом 13 апреля сообщает столичный оперштаб.

Среди новых заболевших в Москве более половины являются молодыми – младше 45 лет.

Возраст новых инфицированных:

45,5% — от 18 до 45 лет

34% — от 46 до 65 лет

10% — от 66 до 80 лет

5% — старше 80 лет

5,5% — дети

Все заболевшие коронавирусом и люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдение врачей. В оперштабе также напомнили, что до мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу и предотвратить дальнейшее распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что за минувшие сутки в российской столице после прохождение курса лечения от коронавируса выздоровели еще 150 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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