Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет
За минувшие сутки в Москве выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в городе с начале пандемии обнаружили 11 513 заболевших. Об этом 13 апреля сообщает столичный оперштаб.
Среди новых заболевших в Москве более половины являются молодыми – младше 45 лет.
Возраст новых инфицированных:
45,5% — от 18 до 45 лет
34% — от 46 до 65 лет
10% — от 66 до 80 лет
5% — старше 80 лет
5,5% — дети
Все заболевшие коронавирусом и люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдение врачей. В оперштабе также напомнили, что до мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу и предотвратить дальнейшее распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что за минувшие сутки в российской столице после прохождение курса лечения от коронавируса выздоровели еще 150 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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