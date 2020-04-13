2020-04-13T11:10:43+03:00
Общество

Врач рассказала о дыхательной гимнастике для здоровья легких

Простые упражнения можно делать, не выходя их дома
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач дала советы по дыхательной гимнастикеВрач дала советы по дыхательной гимнастикеФото: Shutterstock
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Повысить иммунитет и укрепить здоровье легких в период самоизоляции можно благодаря дыхательной гимнастике. Об этом рассказала заведующая Центром общественного здоровья Юлия Стрельникова. По словам медика, дыхательные упражнения увеличивают поступление кислорода к тканям и повышают устойчивость организма перед инфекциями.

Одна из самых простых тренировкой построена на волевой задержке дыхания.

«Например, по методу Бутейко: вдох - две секунды, задержка дыхания - четыре секунды, выдох - четыре секунды. При этом само дыхание должно быть легким и бесшумным. Такое контролируемое дыхание снижает стресс, улучшает внимание и укрепляет иммунную систему», - приводит слова врача «Российская газета».

Полезны также и статические упражнения, отмечает Стрельникова. Например, укрепить здоровье поможет ритмичное дыхание носом с закрытым ртом. А также дыхание попеременно то правой, то левой ноздрей. Во время этого упражнения вторую ноздрю необходимо зажать пальцем, а через-четыре вздоха сменить ноздрю. Один подход должен составлять примерно 30-60 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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