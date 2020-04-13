Эксперты предупредили о психологических проблемах, связанных с долгой изоляцией

13 Апр 2020 2020-04-13T11:33:16+03:00

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Длительная изоляция, которую вынуждены соблюдать люди для борьбы с коронавирусом, может нанести вред психологическому здоровью людей. Психолог и психотерапевт из итальянской Анконы Сара Реджинелла уверена, что изоляция подрывает моральные силы человека, так как никто к подобному не подготовлен.

Труднее всего приходится тем, кто находится в больницах. Пациенты с коронавирусом проводят целые дни в полной изоляции. Невозможность общаться приводит к «депрессии и посттравматическому расстройству».

Специалист отметила, что люди могут выздороветь физически, но серьезно пострадать психологически. Воспоминания об изоляции будут негативно сказываться на здоровье и в дальнейшем.

- Многие опасаются потерять работу и это тоже добавляет тревожности. Кто-то теряет идентичность личности. Все это мы связываем с опасностью возникновения депрессии, — цитирует Пятый канал психолога со ссылкой на РИА Новости.

Специалист не исключает, что в случае затяжной изоляции это может привести к росту суицидов. Поэтому не стоит стесняться обращаться за помощью к психологам.

Вирусологи тоже склонных полагать, что карантинные мероприятия не завершатся резко 30 апреля. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн уверен, что ослабление мер будет постепенным.

- Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий. Не будет резкого перехода к нормальной жизни, - заявил ученый ИА «НСН».

Сайт kp.ru сообщал, что 13 апреля, в понедельник, начнется оформление специальных пропусков на территории столицы и Подмосковья. Действовать они начнут с 15 апреля. И нужны будут тем, кто пользуется личным и общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU