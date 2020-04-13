Кудрин: число безработных в России в 2020 году увеличится в три раза
Число безработных в России в 2020 временно вырастет в три раза: с 2,5 до 8 миллионов человек. Такое заявление сделал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, по итогам года падение ВВП России составит около 5%, а если кризис из-за коронавируса продлится еще 3-6 месяцев, российским банкам может потребоваться докапитализация.
Кудрин предложил добавить 2-3 трлн рублей на прямые дотации бизнесу, а также повысить на время кризиса минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.
Отметим, что ранее отрицательную динамику ВВП России в 2020 году предсказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, основной «отрицательный эффект» придется на второй квартал, а «третий по отношению ко второму кварталу будет уже лучше и будет плюсовым».
Напомним, 6 апреля, правительство утвердило ряд мер для устойчивого развития экономики страны в условиях борьбы с коронавирусом. Кабмин предоставил отсрочку по налогам и до трех месяцев продлил сроки сдачи деклараций. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU