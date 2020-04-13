13 Апр 2020 2020-04-13T11:41:39+03:00

Юрист рассказал, сколько раз за день водителя могут оштрафовать за езду без пропуска по Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Российский адвокат и эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал об особенностях действий цифровых пропусков при передвижении на автомобилях по Москве и о штрафах за езду без них.

В соответствии с указом московского мэр Сергея Собянина с сегодняшнего дня, 13 апреля, начинается оформление электронных пропусков для передвижения по города, но действовать они будут только с 15 апреля.

- Сегодня мы все еще может передвигаться по старым ограничениям, но для передвижения с 15-го числа требуется уже наличие именно этого пропуска. И с сегодняшнего дня его уже можно оформлять. Я бы советовал всем заняться этим немедленно. Потому что есть предположение, что сейчас будет очень большой наплыв на сайте mos.ru, и возможны какие-то перебои, сбои, задержки в оформлении. Заниматься оформление пропусков лучше заблаговременно, хотя бы за сутки, - отметил Сергей Радько.

Специалист рассказал о том, по какой статье и на основании какого закона будут выписывать штрафы сотрудники ГИБДД.

- Инспектора ГИБДД являются тоже сотрудниками полиции. Поэтому они могут оформлять протоколы о самых разных правонарушениях. Есть некоторая проблема в действующем законе сейчас. Как правило, сотрудники полиции составляют протоколы по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях – за нарушение нормативных актов региональных, связанных с режимом повышенной готовности. И уже, мы знаем, есть в Москве практика, когда около 10 или 15 человек по этой статье оштрафованы. Еще есть статья 318.1 Кодекса города Москвы, но она крайне редко применяется. То есть самая распространенная – статья 6.3, которая применяется и в Москве, и в регионах, и судьи назначают штрафы в размере от 15 тысяч рублей, - сообщил адвокат.

По словам эксперта партии «Автомобильная Россия», на выезде из города, вероятнее всего, будут дежурить именно сотрудники МАДИ – Московской административной дорожной инспекции, потому что именно они вправе не только составлять протоколы, но и рассматривать эти дела.

- Уже есть случаи применения не только этой статьи, но и случаи задержания автомобилей, помещения на спецстоянку. Потому что в Кодексе г. Москвы с 1 апреля внесены поправки, и они позволяют при нарушении этой статьи 318.1, то есть несоблюдение режима самоизоляции. Я имею в виде именно КоАП города Москвы. За эту статью предусмотрено также и задержание транспортного средства, то есть машины уезжают на спецстоянку. Но пока власти нам говорят, что хотя в статье написано про всех нарушителей, но вроде бы ее собираются применять не ко всем, а только к тем, кто реально должен быть на карантине, то есть находиться дома, кто приехал из стран, которые охвачены эпидемией, кто контактировал с ними, работает, живет и так далее, - объяснил Сергей Радько.

Так сколько же раз могут оштрафовать за день водителя за езду без пропуска по Москве? Ведь после первого штраф автомобилист продолжит движение, хотя бы для того, чтобы добраться до своего дома.

- Если с момента первой остановки пройдет немного времени, вы следуете домой, то ваше нарушение уже совершено однократно. Но если вас через 3 или 4 часа на другом конце Москвы остановят, вполне вероятно, составят новый протокол, потому что вы уже снова совершаете это нарушение. То есть у вас было время чисто физически доехать с места первого нарушения до дома. И тогда можно считать, что вы совершили второе нарушение, - сообщил адвокат в эфире Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU