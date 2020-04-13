Итальянский певец Аль Бано выразил благодарность российским медикам

13 Апр 2020 2020-04-13T11:47:59+03:00

Исполнитель пообещал, что эту помощь Италия никогда не забудет

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Итальянский эстрадный певец Альбано Корризи, известный под псевдонимом Аль Бано, поблагодарил российских военных медиков, которые оказывают помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Исполнитель, которого называют золотым голосом Италии 80-х, отметил важность российской помощи для его родины. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Телемост с артистом был организован в актовом зале гостиницы «Сан-Марко» в Бергамо. Именно здесь в настоящий момент размещены российские военные специалисты, которые оказывают помощь итальянцам, болеющим пневмонией нового типа.

«Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем», — цитирует слова Аль Бано телеканал «360».

Напомним, 76-летний исполнитель известного итальянского хита Felicita очень тепло относится к России и регулярно приезжает порадовать российских поклонников живыми концертами, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU