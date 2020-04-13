2020-04-13T12:25:40+03:00
Общество

Госавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на права

Обменивать водительские права и регистрировать автомобили будут в особом порядке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на праваГосавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на праваФото: "КП" Архив
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Госавтоинспекция России приостановила прием экзаменов на права в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в ГИБДД РФ.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами», - передает ТАСС слова сообщил заместитель начальника ГУОБДД Министерства внутренних дел России Олег Понарьин.

Кроме того, обменивать водительские права и регистрировать автомобили будут в особом порядке.

Напомним, в ходе своего обращения к губернаторам президент России Владимир Путин дал поручение кабмину обеспечить автоматическое продление паспортов и водительских прав. Глава государства обратил внимание на опасность распространения коронавируса и отметил, что такая мера необходима, чтобы люди не ходили по инстанциям в таких условиях. Документы должны продлить не менее чем на 3 месяца. Российский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU

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