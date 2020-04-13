Цифровые пропуска для самозанятых граждан в Москве в период коронавируса: как оформить и кому необходимы
С 15 апреля в Москве начинает действовать пропускной режим. Пока он только для поездок по столице - на работу, в больницу, и иных целей. В будущем возможно введение пропуска и для перемещения пешком.
Чтобы оформить документ, для поездок на работу, нужно указывать наименование организации. В таком случае возникает вопрос, действуют ли цифровые пропуска для самозанятых граждан в Москве.
Проверка пропусков сотрудниками ДПС на въезде в город.Фото: Иван МАКЕЕВ
Что нужно, чтобы оформить цифровой пропуск самозанятым в Москве
Для начала потребуется тот же набор данных, что и для любого другого работника. ФИО, данные паспорта, контактный телефон. Также по желанию можно указать электронную почту, данные личного авто или номер проездного для поездок на общественном транспорте.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В графе наименование организации, для участие в работе которой оформляется цифровой пропуск, укажите, что вы являетесь самозанятым. Далее система попросит указать ИНН работодателя - укажите свой идентификационный номер налогоплательщика.
Как оформить пропуск самозанятым
Есть три основных способа. Через сайт nedoma.mos.ru, отправить SMS на номер 7377, либо позвонить на номер +7 (495) 777-77-77. В итоге вам выдадут идентификационный код, который следует сохранить или записать куда-нибудь. Если указали электронную почту - номер пришлют туда. Его нужно будет продиктовать представителю власти, если на улице от вас кто-то попросит предоставить цифровой пропуск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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