2020-04-13T12:21:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае назвали сроки начала второй волны коронавируса

Специалисты предсказывают новую вспышку зимой 2020-2021
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае предсказали новую волну коронавирусаВ Китае предсказали новую волну коронавирусаФото: REUTERS
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Китайские инфекционисты считают, что эпидемиологический кризис, связанный с распространением коронавируса, далек от своего завершения. По мнению специалистов, в ближайшее лето мир не успеет до конца победить пандемию COVID-19. И уже в осенне-зимний период на планету обрушится вторая волна пневмонии нового типа.

При этом в шанхайской больнице «Хуашань» уверены, что полученный опыт поможет легче пережить новую волну инфекции.

«Вспышки <…> начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, <…> когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», — цитирует заведующего инфекционным отделением больницы и главы шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна телеканал «360».

Медик добавил, что во время нынешнее пандемии врачи со всего мира уже получили практический опыт по борьбе с COVID-19. Однако странам с недостаточным количеством медицинских ресурсов все равно будет непросто. Сложнее всего придется жителям Африки и Южной Америки, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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