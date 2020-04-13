В Китае назвали сроки начала второй волны коронавируса
Китайские инфекционисты считают, что эпидемиологический кризис, связанный с распространением коронавируса, далек от своего завершения. По мнению специалистов, в ближайшее лето мир не успеет до конца победить пандемию COVID-19. И уже в осенне-зимний период на планету обрушится вторая волна пневмонии нового типа.
При этом в шанхайской больнице «Хуашань» уверены, что полученный опыт поможет легче пережить новую волну инфекции.
«Вспышки <…> начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, <…> когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», — цитирует заведующего инфекционным отделением больницы и главы шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна телеканал «360».
Медик добавил, что во время нынешнее пандемии врачи со всего мира уже получили практический опыт по борьбе с COVID-19. Однако странам с недостаточным количеством медицинских ресурсов все равно будет непросто. Сложнее всего придется жителям Африки и Южной Америки, передает сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU
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