2020-04-13T12:45:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказала о смене динамики распространения коронавируса в России

По словам специалиста, ситуация с коронавирусной инфекцией больше не развивается по оптимистической траектории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказала о смене динамики распространения коронавируса в РоссииЭксперт рассказала о смене динамики распространения коронавируса в РоссииФото: REUTERS
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В последнее время ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России больше не развивается по оптимистической траектории. Так считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Конечно, достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», - заявила она в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Попович обратила внимание на динамику распространения заболевания в других странах. Она отметила, что в США ушло с тысячи до десяти тысяч случаев заражения ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании - восемь дней, а в России - 12 дней. Однако специалист назвала страшным то, что в среднем 15-18 дней уже пять стран прошли «дистанцию» от десятитысячного до стотысячного пациента.

Как сообщал сайт kp.ru, число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля достигло 18 328, увеличившись за минувшие сутки на 2 558. Новые случаи были зарегистрированы 62 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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