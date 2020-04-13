Минздрав порекомендовал рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T13:12:55+03:00

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Российское министерство здравоохранения рекомендует медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.

Рекомендации, опубликованные на официальном сайте ведомства, адресованы медицинским работникам и призваны обеспечить их необходимой информацией для начала лечения пациентов с симптомами ОРВИ, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус.

- В настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости коронавирусной инфекцией. Принимая во внимание эти эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на коронавирус, - говорится в рекомендациях специалистов.

В Минздраве отметили, что противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Ранее начало лечения обеспечивает более легкое и непродолжительное течение заболевания у пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в России врачи зарегистрировали 15 802 случая заражение коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных увеличилось на 2190. Число выздоровевших пациентов с COVID-19 выросло на 239, всего с начала эпидемии от коронавируса благополучно излечились 1293 жителя страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU