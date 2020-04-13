2020-04-13T13:03:06+03:00
Общество

«У страха глаза велики»: Песков отреагировал на опасения, что из-за кризиса вернутся 90-е

Представитель Кремля отметил, что не надо поддаваться таким истеричным проявлениям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрой ПесковПресс-секретарь российского лидера Дмитрой ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Комментируя опасения, что из-за кризиса в связи с распространением коронавируса вернутся 90-е, пресс-секретарь российского лидера Дмитрой Песков отметил, что «у страха глаза велики», и попросил не поддаваться таким истеричным проявлениям

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин занимается мерами поддержки бизнеса и граждан в ручном режиме, «в ежечасном режиме» работа идет и в правительстве. По его словам, эти меры поддержки не носят разового характера, и при необходимости будут приниматься новые шаги.

Песков также сообщил, что глава государства проведет сегодня дистанционное совещание по борьбе с коронавирусом, а также обсудит с главами банков поддержку микробизнеса и кредитные каникулы.

Напомним, ранее правительство усилило поддержку граждан, взявших ипотеку. Для них повысили размер максимального размера ипотечного займа для предоставления кредитных «каникул». Кроме того, был опубликован полный список отраслей, кредитование которых Центробанк облегчил из-за коронавируса

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«У страха глаза велики»: В Кремле не согласны с тем, что 90-е могут вернуться

- У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться, - отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «нет ли опасений, что из-за вызванного коронавирусом кризиса Россия вернутся в 90-е?»

В Кремле видят экономические проблемы, возникающие у жителей страны в связи с эпидемией и введенным из-за нее карантином. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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