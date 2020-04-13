Адвокат рассказал, можно ли оспорить штрафы за нарушение пропускного режима в Москве

13 Апр 2020 2020-04-13T13:30:37+03:00

Анатолий Кучерена в эфире программы Радио КП «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой» рассказал о штрафах за нарушение пропускного режима в столице и о возможности их обжаловать Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Адвокат и заслуженный российский юрист Анатолий Кучерена в эфире программы Радио КП «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой» рассказал о штрафах за нарушение пропускного режима в столице и о возможности обжаловать санкции в условиях изоляции из-за коронавируса.

- Сегодня уже есть жалобы граждан в связи с неправомерным поведением сотрудников полиции при наложении штрафов уже есть, мы слышим о них. Административные штрафы, которые уже вынесены могут быть обжалованы в судебном порядке. Выносит это решение только суд, - сообщил адвокат.

Доктор юридических наук отметил, что случаи таких жалоб, скорее всего, будут увеличиваться. При этом, общественного совета при МВД России делает все возможное, что ориентировать сотрудников правоохранительных органов на «профилактический тон».

- Для нас принципиально важно, чтобы те мероприятия, которые проводятся сегодня, эти мероприятия были в основном направлены на профилактику. И я знаю лично позицию министра внутренних дел, руководство министерства, они, проводят инструктажи, беседы с сотрудниками полиции, ориентируют их именно на это. В тех случаях, когда невозможно ограничиться только профилактикой, как нам говорят руководители территориальных органов внутренних дел, они вынуждены применять те санкции, которые предусмотрены действующим российским законодательством.

В тех или иных конфликтных ситуациях мы (общественные совет, я и мои коллеги) принимаем активное участие для того, чтобы понять, кто виноват: полицейский или гражданин, провоцируя полицейского на какие-то действия. Это важный вопрос, и мы активно этим занимаемся. Для этого и создан общественный совет при МВД России, чтобы такие вопросы совместно с руководством министерства рассматривать, - рассказал Анатолий Кучерена.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков в столице в период самоизоляции для контроля за передвижением граждан. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок по Москве станет обязательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU