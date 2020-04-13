2020-04-13T13:40:35+03:00
Общество

В туалетной бумаге обнаружили энтеробактерии

Роскачество также выявило недостаточную мягкость нескольких образцов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При повторном исследовании туалетной бумаги Роскачество выявило в продукции одной из марок энтеробактерии, а также недостаточную мягкость нескольких образцов. Об этом сообщили в ведомстве.

Туалетную бумагу семи наиболее популярных торговых марок специалисты исследовали повторно. Три торговые марки улучшили свой результат, но две – наоборот ухудшили свои показатели.

Энтобактерии могли попасть на продукцию через мелкие отверстия на упаковке или при производстве, если перед упаковкой товар трогали грязными руками. Такие бактерии могут стать кишечной палочкой, безвредные штаммы которой — часть нормальной микрофлоры кишечника человека.

Напомним, ранее специалисты рассказали о серьезной опасности туалетной бумаги и назвали болезни, которые может вызвать это средство гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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