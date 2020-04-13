В туалетной бумаге обнаружили энтеробактерии

13 Апр 2020 2020-04-13T13:40:35+03:00

Изменить размер текста: A A

При повторном исследовании туалетной бумаги Роскачество выявило в продукции одной из марок энтеробактерии, а также недостаточную мягкость нескольких образцов. Об этом сообщили в ведомстве.

Туалетную бумагу семи наиболее популярных торговых марок специалисты исследовали повторно. Три торговые марки улучшили свой результат, но две – наоборот ухудшили свои показатели.

Энтобактерии могли попасть на продукцию через мелкие отверстия на упаковке или при производстве, если перед упаковкой товар трогали грязными руками. Такие бактерии могут стать кишечной палочкой, безвредные штаммы которой — часть нормальной микрофлоры кишечника человека.

Напомним, ранее специалисты рассказали о серьезной опасности туалетной бумаги и назвали болезни, которые может вызвать это средство гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU