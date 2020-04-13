Участник угона Ту-154 в Пакистан рассказал о событиях 30-летней давности

13 Апр 2020 2020-04-13T13:45:02+03:00

Константину Шатохину было 16 лет, и он оказался на борту воздушного судна вместе с матерыми уголовниками

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Эта история произошла в 1990 году по время этапирования заключенных. В Якутии осужденные захватили Ту-154, и заставили экипаж лететь в Пакистан.

Террористы были уверены, что власти этой страны их не выдадут, и оказались правы. Их не вернули обратно, но приговорили к пожизненному заключению. В 1998 году шестерых из 11 захватчиков выдали России, трое умерли в пакистанских тюрьмах, а ещё двое вернулись на Украину в 2000-м.

Уроженец Донецка Константин Шатохин был самым юным участником дерзкой операции, на тот момент ему было всего 16 лет. Спустя 30 лет Шатохин рассказал RT подробности тех событий.

Незадолго до этой истории Константин перебрался в Нерюнгри к старшему брату. Поведение подростка страдало и вскоре за кражи он был осужден на два года тюрьмы. Заключенного должны были этапировать в детскую колонию, и на пересыльном пункте в Якутске он оказался в компании тех самых зэков, которые планировали побег.

Изначально о предстоящем знали только четверо участников. Когда зэки оказались на борту, они озвучили свои требования. В противном случае пригрозили взорвать самолет и продемонстрировали, как потом оказалось, муляж бомбы.

- «Бомба» была не из мыла, как об этом все потом писали. Были скручены три глянцевых журнала в такие шашки, обклеены белой бумагой. Из обложки книги, газет и крышечки от тюбика корвалола сделали аккумуляторную батарею якобы для подрыва этих шашек. Два провода — и получился неплохой муляж. В самом ИВС досмотра как такового не было. Поверхностно глянули — и всё. Они ведь шмонали камеры каждый день и были уверены, что ничего такого у нас нет. Сам муляж был сделан в ночь перед этапом, - вспоминает Шатохин.

Самолет вернулся в аэропорт вылета и большая часть пассажиров, которые летели этим же рейсом, были отпущены. Еще порядка тридцати человек остались в заложниках. Часть осужденных тоже решили отказаться от побега.

- Я остался. Был подростком и мысли в голове были эгоистичные. Я тогда совсем не думал о маме, о её переживаниях. Ну и, конечно, во мне всегда был дух авантюризма, - признается мужчина.

После дозаправке в Ташкенте борт отправился в Пакистан. Судно сопровождали истребители и долго не давали разрешения на посадку.

- Когда разрешили и самолет сел, то его сразу по периметру окружили войсками. Подъехал трап. Когда выходил, снова посмотрел на чистейшее небо, тогда меня это больше всего потрясло. Эйфории, что всё кончилось, не было, - говорит Шатохин.

В итоге спустя несколько лет мужчины были осуждены к пожизненному заключению.

ИСТОЧНИК KP.RU