2020-04-13T13:52:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест-систему на выявление иммунитета к коронавирусу могут запустить в течение недели

Важно наращивать тестирование, поскольку государство большое и нагрузка на систему здравоохранения в регионах разная
Ксения АНУФРИЕВА
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Тест-системы, которые выявляют наличие антител и иммунитета у переболевших и еще не заразившихся коронавирусной инфекцией могут быть запущены в течение этой недели.Тест-системы, которые выявляют наличие антител и иммунитета у переболевших и еще не заразившихся коронавирусной инфекцией могут быть запущены в течение этой недели.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Тест-системы, которые выявляют наличие антител и иммунитета у переболевших и еще не заразившихся коронавирусной инфекцией могут быть запущены в течение этой недели. Об этом сообщила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова в интервью для "Москва. Кремль. Путин" 13 апреля.

- С помощью данных средств диагностики специалисты выявляют, насколько есть иммунитет против инфекции в популяции. Предполагаю, что в течение текущей недели мы будем запускать систему и пытаться понять, какие данные мы можем получить за эти два месяца развития заболевания в стране, - рассказала вице-премьер.

Татьяна Голикова почеркнула, что сейчас очень важно наращивать тестирование, ведь нагрузка на здравоохранение в разных субъектах России отличается.

- В некоторых регионах не очень много зараженных, где-то их больше, но важно, что мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование, чтобы понять, сколько людей реально являются инфицированными коронавирусом, - заключила политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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