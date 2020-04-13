Тест-систему на выявление иммунитета к коронавирусу могут запустить в течение недели
Тест-системы, которые выявляют наличие антител и иммунитета у переболевших и еще не заразившихся коронавирусной инфекцией могут быть запущены в течение этой недели. Об этом сообщила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова в интервью для "Москва. Кремль. Путин" 13 апреля.
- С помощью данных средств диагностики специалисты выявляют, насколько есть иммунитет против инфекции в популяции. Предполагаю, что в течение текущей недели мы будем запускать систему и пытаться понять, какие данные мы можем получить за эти два месяца развития заболевания в стране, - рассказала вице-премьер.
Татьяна Голикова почеркнула, что сейчас очень важно наращивать тестирование, ведь нагрузка на здравоохранение в разных субъектах России отличается.
- В некоторых регионах не очень много зараженных, где-то их больше, но важно, что мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование, чтобы понять, сколько людей реально являются инфицированными коронавирусом, - заключила политик.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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