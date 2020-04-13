Тест-систему на выявление иммунитета к коронавирусу могут запустить в течение недели

13 Апр 2020 2020-04-13T13:52:00+03:00

Тест-системы, которые выявляют наличие антител и иммунитета у переболевших и еще не заразившихся коронавирусной инфекцией могут быть запущены в течение этой недели. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Тест-системы, которые выявляют наличие антител и иммунитета у переболевших и еще не заразившихся коронавирусной инфекцией могут быть запущены в течение этой недели. Об этом сообщила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова в интервью для "Москва. Кремль. Путин" 13 апреля.

- С помощью данных средств диагностики специалисты выявляют, насколько есть иммунитет против инфекции в популяции. Предполагаю, что в течение текущей недели мы будем запускать систему и пытаться понять, какие данные мы можем получить за эти два месяца развития заболевания в стране, - рассказала вице-премьер.

Татьяна Голикова почеркнула, что сейчас очень важно наращивать тестирование, ведь нагрузка на здравоохранение в разных субъектах России отличается.

- В некоторых регионах не очень много зараженных, где-то их больше, но важно, что мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование, чтобы понять, сколько людей реально являются инфицированными коронавирусом, - заключила политик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU