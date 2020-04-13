Путин поручил правительству рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 мая рассмотреть возможность развития онлайн-сервисов доставки готовой еды.
- Правительству поручается рассмотреть возможность поддержки и развития интернет-сервисов, которые осуществляют доставки на дома готовой еды. В том числе рассмотреть возможность частичного субсидирования предприятиям малого и среднего бизнеса стоимости доставки в период распространения коронавируса в стране, - отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что услуги доставщиков еды и сервисов стали пользоваться особой популярностью на фоне введенного режима домашней самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Многие отказываются от походов в рестораны и кафе, а вместо этого выбирают доставку готовых блюд на дом. Чтобы минимизировать риски для клиентов и курьеров онлайн-сервисы доставки продуктов питания стали использовать бесконтактный способ передачи заказов, а курьеров начали обеспечивать защитными масками и антисептиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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