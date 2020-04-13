2020-04-13T14:05:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поручил правительству рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды

Сервисы доставки помогают гражданам оставаться дома на самоизоляции и реже выходить на улицу
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 мая рассмотреть возможность развития онлайн-сервисов доставки готовой еды.Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 мая рассмотреть возможность развития онлайн-сервисов доставки готовой еды.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 мая рассмотреть возможность развития онлайн-сервисов доставки готовой еды.

- Правительству поручается рассмотреть возможность поддержки и развития интернет-сервисов, которые осуществляют доставки на дома готовой еды. В том числе рассмотреть возможность частичного субсидирования предприятиям малого и среднего бизнеса стоимости доставки в период распространения коронавируса в стране, - отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что услуги доставщиков еды и сервисов стали пользоваться особой популярностью на фоне введенного режима домашней самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Многие отказываются от походов в рестораны и кафе, а вместо этого выбирают доставку готовых блюд на дом. Чтобы минимизировать риски для клиентов и курьеров онлайн-сервисы доставки продуктов питания стали использовать бесконтактный способ передачи заказов, а курьеров начали обеспечивать защитными масками и антисептиками.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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