Ученые дали советы, как противостоять коронавирусу

13 Апр 2020 2020-04-13T14:03:14+03:00

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Ученые из Американской легочной ассоциации рассказали, как укрепить иммунитет, чтобы противостоять коронавирусу. По словам специалистов, улучшить здоровье поможет очистка легких.

Ученые отмечают, что холодный или сухой воздух затрудняет дыхание. Это способствует развитию пневмонии, от которой чаще всего страдают зараженные. Однако очистить легкие легко можно и в домашних условиях. Первый способ – ингаляции. Достаточно просто подышать паром, и работа организма улучшится.

Еще один действенный способ – чаще употреблять зеленый чай. Благодаря полифенолам в его составе минимизируется вероятность воспаления в легких. Специалисты советуют пить его хотя бы по одной чашке каждый день. Тот же эффект, по данным медиков, оказывает чай с мятой, передает сайт «Утро.ру».

Специалисты напоминают, что хорошей профилактикой может служить употребление ряда специй. Например, побороть коронавирус поможет куркума, ее нужно добавлять в блюда в небольших количествах. Также защитными свойствами для горла и всей дыхательной системы обладает мед, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU