От коронавируса умер актер Морис Барье из фильма «Беглецы»

13 Апр 2020 2020-04-13T14:05:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Французский актер Морис Барье, сыгравший в фильмах «Папаши» и «Беглецы», умер в возрасте 83 лет от осложнения после заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает французское издание France Info, коронавирусная инфекция у актера была диагностирована несколько дней назад, когда Барье находился на лечении в больнице города Монбар.

Похороны должны состояться 15 апреля во французском городе Семюр-ан-Осуа.

Морис Барье впервые снялся в телефильме «Приход Людовика XIV к власти» Роберто Росселлини в 1966 году. Французский актер знаменит своими ролями в фильмах «Высокий блондин в чёрном ботинке» «Папаши», «Беглецы», а также играл в мюзиклах «Абракадабра» и «Отверженные». За время своей карьеры он игра вместе с Жаном-Полем Бельмондо, Жаном Габеном, Аленом Делоном и Жераром Жюньо.

Напомним, накануне от осложнения после заражения коронавирусом в возрасте 69 лет скончался американский актер Марк Блум, известный по фильму «Крокодил Данди».

ИСТОЧНИК KP.RU