13 Апр 2020 2020-04-13T14:16:23+03:00

Дети не могут передвигаться по Москве во время самоизоляции без родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Дети до 14 лет не могут передвигаться по Москве во время самоизоляции без родителей, поэтому отдельный спецпропуск для них не требуется. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко и напомнила, что родители должны выписать для себя соответствующий пропуск.

«Дети должны соблюдать режим самоизоляции, о чем было сказано в первоначальном указе о введении повышенной готовности. Однако если они будут перемещаться в рамках указа по пропускам, тогда их должны сопровождать родители», - заявил Лысенко

Напомним, накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости ввести специальные цифровые пропуска для контроля за передвижением горожан в период самоизоляции. Оформление пропусков началось в понедельник, 13 апреля, а их наличие станет обязательным со среды, 15 апреля, при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказал, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить: при оформлении заявки используйте домен nedoma.mos.ru или позвоните по телефону +7 (495) 777-77-77, а также отправить смс на номер 7377.

ИСТОЧНИК KP.RU