2020-04-13T14:24:55+03:00
Спорт

Футболист Федор Смолов потратил миллион на покупку масок для врачей скорой помощи

Спортсмен перечислил деньги столичным медикам
Елена АКИМОВА
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Федор Смолов решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом ФОТО: ФК "Краснодар "Федор Смолов решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом ФОТО: ФК "Краснодар "
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Российский футбольный нападающий Федор Смолов решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Он перечислил московской скорой помощи один миллион рублей.

Сам спортсмен отмечает, что на эти деньги врачи смогут купить партию масок, респираторов, очков для защиты глаз, бактерицидные лампы и другие средства защиты.

О добром деле футболиста сообщает в Twitter-аккаунте сборной России.

Федор Смолов пожертвовал 1 миллион рублей врачам скорой помощи ФОТО: https://twitter.com/TeamRussia/status/1249627924963213312

Федор Смолов пожертвовал 1 миллион рублей врачам скорой помощи ФОТО: https://twitter.com/TeamRussia/status/1249627924963213312

- В очередной раз убеждаюсь какой же Федя хороший Человек! Вернулся на Родину и помог своим соотечественникам, - оставляют комментарии подписчики.

- Федя может и со странностями человек, но его меценатская деятельность не может не вызывать уважения! – сходятся во мнении пользователи.

Стоит отметить, что в июне прошлого года Смолов решил принять участие в восстановлении Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Он потратил на доброе дело 400 тысяч рублей.

Сейчас 30-летний Смолов выступает на правах аренды в испанской «Сельте» и забил один гол в шести матчах, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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