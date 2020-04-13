2020-04-13T14:41:30+03:00
Спорт

В российских футбольных клубах рассказали о контрактах футболистов после 1 июля

Трансферный рынок открываться е будет, заявили в ФИФА
Елена АКИМОВА
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В российских футбольных клубах рассказали о судьбе футболистов, у которых контракт завершается 30 июняВ российских футбольных клубах рассказали о судьбе футболистов, у которых контракт завершается 30 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что футболистам, чьи контакты заканчиваются 30 июня 2020 года, будет разрешено покидать команды. С 1 июля трансферный рынок не откроется.

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин уверен, что «команда должна закончить сезон в полном составе».

Летом команду должны покинуть сразу восемь футболистов: полузащитники Жоау Мариу, Мацей Рыбус, Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев, защитник Борис Ротенберг, нападающие Эдер и Джефферсон Фарфан и вратарь Антон Коченков.

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов пока не спешит с оценками. От уверен, что еще есть время подумать над ситуацией, пишет NEWS.ru.

Летом «Уфу» покинут девять футболистов: защитники Данил Круговой, Александр Пуцко, Денис Терентьев, Боян Йокич, Алексей Никитин, Александр Сухов и Павел Аликин, полузащитники Азер Алиев и Дмитрий Сысуев.

В свою очередь главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов предположил, что трансферные сроки будут передвинуты.

- Думаю, передвинут трансферные окна и всё, — сказал Шалимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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