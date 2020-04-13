Российская гостиничная отрасль переживает коллапс спроса

13 Апр 2020 2020-04-13T14:45:57+03:00

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Российские предприятия гостиничной отрасли считают главной проблемой сильной падение спроса из-за распространение коронавируса и ограничительных мероприятий. В Москве в верхнем сегменте рынка загрузка не превышает 4-5%, а загрузка большинства отраслей по стране упала до 3-5%, сообщили специалисты на онлайн-конференции фонда "Росконгресс".

- Главная проблема отрасли – значительные коллапс спроса. В Москве загрузка показывает цифры значительно ниже черных цифр по EBITDA, а значит рынок работает в минус. Некоторые направления чувствуют себя лучше других, но сегодня это вопрос физического выживания субъектов отрасли в стране, - сказал гендиректор ООО "Балчуг" Александр Бобылёв.

Руководитель организации, управляющей отелями Accor в России Алексис Деларофф заявил, что самым главным вопросом является закрыть гостиницу или нет и на какое время. По его данным, загрузка отелей не превышает 10%, но ситуация неодинаковая в разным субъектах и городах государства.

- В Москве все не так плохо. В столице у нас два отеля, которые работают с загрузкой до 50%, однако гостиничные комплексы, в которых они находятся, не работают. Гостиницы при это загружены не более, чем на 10 процентов. Это нежизнеспособный бизнес в настоящее время, - подчеркнул специалист.

Непростая ситуация сложилась и на территории Санкт-Петербурга из-за отсутствия туристов, которые приносили гостиничной отрасли большую часть доходов. Специалист спрогнозировал, что в апреле спрос на гостиничный бизнес будет примерно на 90% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что гостиницы и отели России планируют снизить цены за проживание из-за снижения спроса в связи с распространением коронавируса и введенными ограничениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU