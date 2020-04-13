2020-04-13T14:53:22+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали возможность нового переноса сроков ЕГЭ

Депутат Борис Чернышов назвал инициативу правильной
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме одобрили возможный перенос ЕГЭВ Госдуме одобрили возможный перенос ЕГЭФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуме поддержали идею нового переноса Единого госэкзамена (ЕГЭ) на более позднее время из-за коронавируса. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал сообщение Минпросвещения и отметил, что на первом место всегда должна быть безопасность, а сроки экзаменов можно скорректировать.

Чернышов что коронавирусная инфекция распространяется непредсказуемо во всем мире. В связи с этим лучше перестраховаться и не подвергать угрозе здоровье детей.

«Никаких оснований для спешки нет. Если возникнет необходимость, то нужно отодвигать и дальше. Как только всё успокоится, проведём ЕГЭ и приёмную кампанию в вузы», — цитирует депутата RT.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на фоне распространения коронавируса изменения в график выпускных школьных экзаменов могут быть внесены снова, передают «Известия».

Напомним, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в прямом эфире на канале «Комсомольский правды» в TikTok ответил на все основные вопросы по дистанционному обучению и выпускным экзаменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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