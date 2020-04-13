2020-04-13T15:19:45+03:00
В мире

Ведущий прогноза погоды в Чикаго попал в эфир без штанов

Метеоролог был застигнут врасплох, работая из своего дома [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ведущий прогноза погоды в Чикаго попал в эфир без штановВедущий прогноза погоды в Чикаго попал в эфир без штанов
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В период пандемии коронавируса многие ведущие в Соединённые Штатах вещают прямо из своей квартиры. Один из них был застигнут врасплох и попал в эфире без штанов.

Ведущий прогноза погоды Пола Динно появился на экране после прямого эфира с брифинга по ситуации с коронавирусом. Работая за своим компьютером и не подозревая, что находится в эфире, он сидел, согнув ногу и поставив ее на стул. Таким образом метеоролог дал зрителям возможность увидеть его непокрытое колено и ногу.

Примерно через 10 секунд Динно протянул руку и, по-видимому, выключил свою камеру, а в эфире появился полноэкранный планшет телекомпании. Позже появилось сообщение, что ведущий был одет в шорты.

Напомним, США лидируют по числу заболевших и погибших от коронавируса. В стране зарегистрировано 560 433 заболевших COVID-19, из них погибли 22 115. Накануне президент США Дональд Трамп объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах страны

Диктор прогноза погоды попал в эфир без штанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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