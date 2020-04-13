2020-04-13T15:20:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В России осталось всего два региона, где нет коронавируса

По данным на 13 апреля в этих субъектах России еще нет случаев заражения инфекцией
Ксения АНУФРИЕВА
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Республика Алтай и Чукотский АО остаются единственными регионами России, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.Республика Алтай и Чукотский АО остаются единственными регионами России, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.Фото: REUTERS
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Республика Алтай и Чукотский АО остаются единственными регионами России, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Официальные данные по ситуации с COVID-19 предоставляют власти субъектов.

На контроле по коронавирусу в Республике Алтай 13 апреля находятся 157 местных жителей. Все они здоровы и находятся на домашней самоизоляции. На Чукотке также нет ни одного подтвержденного случая заболевания, а тестирование прошли более 450 человек. На карантине по требованию специалистов Роспотребнадзора находятся около 50 жителей региона.

Пресс-служба правительства Чукотского АО отметила, что на территории субъекта есть подозреваемый на заражение коронавирусом, а предварительный диагноз подсказало первое добровольное тестирование у одного мужчины – жителя города Билибино.

Ранее в стране было три региона, где врачи не выявили ни одного случая заболевания вирусом, однако накануне власти Ненецкого автономного округа заявили о первом инфицированном пациенте.

В целом по всей стране количество зараженных увеличилось за минувшие сутки на 2558 новых случаев и достигло отметки в 18 328 заболевших. Больше всего пациентов с подтвержденным коронавирусом находится в столице страны, Санкт-Петербурге и их областях. Московский глава Сергей Собянин ввел в столице цифровые пропуска и объяснил как и для кого они будут работать с 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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