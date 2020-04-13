Нацбанк Украины не хочет "выпускать из бутылки джинна девальвации", опираясь на опыт предыдущих кризисов

13 Апр 2020 2020-04-13T15:13:04+03:00

Замглавы банка считает, что это приведёт к обнищанию самых незащищённых слоёв населения

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В Нацбанке Украины выступили против того, чтобы "выпускать из бутылки джинна инфляции и девальвации", как это совершало правительство страны при предыдущих кризисах в 1990-х, 2008 и 2014 годах. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он также отметил, что при эмиссии национальной валюты её курс резко упадёт, а цены резко вырастут.

ИСТОЧНИК KP.RU