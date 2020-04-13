2020-04-13T15:29:40+03:00
Общество

В Тульской области многодетным семьям и пенсионерам раздадут 27 тысяч продуктовых наборов

По инициативе губернатора Алексея Дюмина помощь получат самые уязвимые категории населения
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Алексей Дюмин посетил склад, где готовят продовольственные наборы для многодетных семей. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.Губернатор Алексей Дюмин посетил склад, где готовят продовольственные наборы для многодетных семей. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.
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В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина формируются продуктовые наборы для тех, кто во время пандемии коронавируса больше всех нуждается в помощи. 27 тысяч таких наборов получат пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, одинокие мамы, воспитывающие детей-инвалидов, и другие незащищенные категории населения. В состав набора входят крупы, рыбные и мясные консервы, сахар, мука, подсолнечное масло, молоко, кондитерские изделия. Кроме продуктов в каждом наборе будут еще и товары первой необходимости, а также медицинские средства индивидуальной защиты.

- В лице коронавируса мы столкнулись с серьёзной угрозой и должны проявить единство в борьбе с ней, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Тульская область, как и вся страна, сейчас делает всё возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса и смягчить неудобства, которые он вызвал.

В выходные губернатор лично проверил, как упаковываются продуктовые наборы: Алексей Дюмин побывал на складе, где собирают запасы для малоимущих многодетных родителей. Помощь от области получат 4 тысячи таких семей. Продовольственные наборы собирают в первую очередь из продукции тульских производителей. При этом предприятия предоставляют продукты практически на уровне себестоимости. Предприниматели оперативно откликнулись на просьбу областных властей поддержать нуждающихся и помогают с комплектацией наборов, предоставляют транспорт для их доставки.

Готовые наборы отправляются в города и поселки Тульской области, где попадают в руки волонтеров и социальных работников — они разносят продукты по адресатам. По словам Алексея Дюмина, при необходимости количество бесплатных продовольственных наборов для населения будет увеличено. Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в этой важной работе - добровольцев, предпринимателей, промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона.

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