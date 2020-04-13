2020-04-13T16:34:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, не нужно расслабляться

В России в настоящее время наблюдаются серьезные проблемы в сфере здравоохранения
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Путин: У нас очень много проблем в здравоохранении, хвастаться особо нечемПутин: У нас очень много проблем в здравоохранении, хвастаться особо нечемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России из-за распространения коронавируса президент страны Владимир Путин сообщил, что пик эпидемии не пройден даже в Москве, так что расслабляться пока что не стоит.

- У нас очень много проблем в здравоохранении, хвастаться особо нечем. Не нужно расслабляться, ведь, как говорят специалисты и мы все видим, пик пандемии не пройден даже в столице, - добавил глава государства.

Президент отметил, что в связи с данным фактом считает все профилактические и ограничительные меры, введенные в Москве, абсолютно оправданными.

- Сейчас очень важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны, чтобы они эффективно применялись. Меры не должны создавать дополнительных проблем для граждан, - подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее сообщат сайт kp.ru, в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России растет на 17-18 процентов в сутки. В целом по России количество зараженных увеличилось за прошедшие сутки на 2558 новых случаев и достигло отметки в 18 328 инфицированных.

Путин проводит совещание по борьбе с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин в эти минуты проводит совещание по борьбе с коронавирусом. О ситуации в стране докадывает вице-премьер Татьяна Голикова

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Google по ошибке заблокировал видео на YouTube с обращением Путина
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
В Ленинградской области открылись шесть лабораторий для тестов на коронавирус
Руководитель лаборатории геномной инженерии: Этот коронавирус войдет в историю
Министр здравоохранения: на аппаратах ИВЛ сейчас находятся беременная женщина и ребенок
Путин назвал разгильдяйством ситуацию с коронавирусом в отдельных регионах России
Путин: пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, не нужно расслабляться
Состояние здоровья Бориса Джонсона: британский премьер выздоровел от коронавируса
Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для врачей
Тест на коронавирус у Бориса Джонсона показал отрицательный результат
Голикова: В России зарегистрировано 10 тест-систем на выявление коронавируса
Голикова: На текущей неделе произойдёт рост заболеваемости, хотелось бы, чтобы после этого началось плато
Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 12,5 человек
Путин: Необходимо обеспечить врачей доплатой за особые условия и наличием защитных средств
Путин: обстановка с коронавирусом в России сложная и ежедневно меняется не в лучшую сторону
Кудрин предложил временно увеличить МРОТ и пособие по безработице
В Тульской области многодетным семьям и пенсионерам раздадут 27 тысяч продуктовых наборов
МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушение правил во время ЧС
Нацбанк Украины не хочет "выпускать из бутылки джинна девальвации", опираясь на опыт предыдущих кризисов
В России осталось всего два региона, где нет коронавируса
Ведущий прогноза погоды в Чикаго попал в эфир без штанов
В Госдуме прокомментировали возможность нового переноса сроков ЕГЭ
Российская гостиничная отрасль переживает коллапс спроса
В Рио-де-Жанейро статую Христа «одели» в халат врача