Путин: пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, не нужно расслабляться

13 Апр 2020 2020-04-13T16:34:17+03:00

Путин: У нас очень много проблем в здравоохранении, хвастаться особо нечем Фото: REUTERS

В России в настоящее время наблюдаются серьезные проблемы в сфере здравоохранения

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На совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России из-за распространения коронавируса президент страны Владимир Путин сообщил, что пик эпидемии не пройден даже в Москве, так что расслабляться пока что не стоит.

- У нас очень много проблем в здравоохранении, хвастаться особо нечем. Не нужно расслабляться, ведь, как говорят специалисты и мы все видим, пик пандемии не пройден даже в столице, - добавил глава государства.

Президент отметил, что в связи с данным фактом считает все профилактические и ограничительные меры, введенные в Москве, абсолютно оправданными.

- Сейчас очень важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны, чтобы они эффективно применялись. Меры не должны создавать дополнительных проблем для граждан, - подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее сообщат сайт kp.ru, в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России растет на 17-18 процентов в сутки. В целом по России количество зараженных увеличилось за прошедшие сутки на 2558 новых случаев и достигло отметки в 18 328 инфицированных.

Путин проводит совещание по борьбе с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин в эти минуты проводит совещание по борьбе с коронавирусом. О ситуации в стране докадывает вице-премьер Татьяна Голикова

ИСТОЧНИК KP.RU