За сутки в Подмосковье коронавирус нашли у 27 детей

13 Апр 2020 2020-04-13T17:52:01+03:00

В Подмосковье за минувшие сутки выявили заражения коронавирусной инфекцией у 495 пациентов, среди которых 27 детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего на данной территории за один день выявили 495 случаев заражения инфекцией

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В Подмосковье за минувшие сутки выявили заражения коронавирусной инфекцией у 495 пациентов, среди которых 27 детей. Об этом 13 сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

В общей сложности в Подмосковье коронавирус обнаружили у 1855 жителей. Среди них за сегодняшний день заболели:

204 человека - от 18 до 44 лет

181 человек - от 45 до 64 лет

83 человека - от 65 до 99 лет

27 детей

В области от инфекции скончались 19 человек, смогли пройти успешное лечение и поправиться 75 пациентов. Количество зараженных по всей России достигло отметки в 18 328 человек. Самое большой число инфицированных находится в Москве, Санкт-Петербурге и областях двух городов. Из-за распространения коронавирусной инфекции в столице государства мэр города ввел обязательные цифровые пропуска, которые позволят жителям спокойно перемещаться по Москве. Пропуска можно оформить уже с сегодняшнего дня, а действовать система начнет с 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU