Проект "Карта взаимопомощи" поможет волонтерам и тем, кто нуждается, найти друг друга

13 Апр 2020 2020-04-13T18:10:18+03:00

Сервис предназначен для волонтёров и тех, кому сейчас тяжело одному

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В условиях коронавируса чрезвычайно важно помогать друг другу. Именно для этого RT создал проект Карта взаимопомощи, предназначенный для волонтеров и тех, кому тяжело одному.

Если вы хотите и можете помогать тому, кто в этом нуждается - зарегистрируетесь на сайте и отметьте свою геолокацию. После этого на карте появятся точки и контакты тех, кому нужна помощь поблизости от вас.

Если же вам самому или вашему знакомому нужна помощь, вы можете отправить заявку, при этом, максимально точно указав свою геолокацию. Также, если речь идет о знакомом, лучше сразу сказать, кем вы приходитесь нуждающемуся человеку. После этого ваша заявка отобразиться на карте.

По завершении задания волонтер может приложить фото и видео в качестве отчета. Точка на карте будет отмечена как выполненная.

ИСТОЧНИК KP.RU