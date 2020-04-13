2020-04-13T20:21:11+03:00
Коронавирус Covid-19

"Больше всего хочется воды": Медседстра из Коммунарки рассказала, как работает сутками

По её словам, самое сложное - это не пить на протяжении долгого времени, о еде в такой ситуации думаешь меньше
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Медсестра из Коммунарки. рассказала о тяжелой работе врачей в условиях пандемииМедсестра из Коммунарки. рассказала о тяжелой работе врачей в условиях пандемииФото: REUTERS
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Медсестра из "Коммунарки" рассказала kp.ru, насколько врачам тяжело справляться со свалившейся на них нагрузкой.

- Мы же в этих "скафандрах" (противочумный костюм, - ред.) 24 часа. Ни поесть, ни попить, ни, простите, пописать. Приходишь на смену, снимаешь с себя все-все. Потом натягиваешь костюм, очки эти как у аквалангиста, маска, двое перчаток - и вперед. И так сутки, - рассказал она.

Но самое сложное, по словам медсестры, это - не пить. Не хочется ради одного глотка воды заново проходить всю эту санобработку, переодевания, да и времени на это нет. Приходится отпиваться после смены. При выходе из больницы медсестра выпивает 1,5 литра, еще столько же, придя домой. О еде в такой ситуации думать вообще не приходится.

- Потом просыпаюсь представляете в каком виде? Лицо отекшее, как у бомжа-алкаша. Еще от очков защитных вмятины на лице не проходят сутками, - добавила медик.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в России 18 328 человек заболели COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 2558.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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