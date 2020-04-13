Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля
В первую очередь тестирование выявит, насколько защищены медицинские работники
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.
Она сообщила об этом в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Попова отметила, что тестирование проведут в том числе и для понимания того, насколько защищены медицинские работники.
ИСТОЧНИК KP.RU