2020-04-13T20:30:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля

В первую очередь тестирование выявит, насколько защищены медицинские работники
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.

Она сообщила об этом в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Попова отметила, что тестирование проведут в том числе и для понимания того, насколько защищены медицинские работники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Черноморский флот сопровождает эсминец США "Портер", вошедший в акваторию Чёрного моря
"Вы классная": Ученики растрогали до слез свою учительницу во время онлайн-урока
Новак: Российские нефтяные компании поддержали условия сделки ОПЕК+
Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля
ВОЗ: Остановить коронавирус без вакцины невозможно
"Больше всего хочется воды": Медседстра из Коммунарки рассказала, как работает сутками
Минфин России выступил за поэтапное снятие запрета на онлайн-продажу алкоголя
"Легкие за полдня - в труху": Медсестра из Коммунарки рассказала о коронавирусе
В России создали препарат от коронавируса
Ситимобил и Добро Mail.ru объявляют сбор средств для оплаты поездок на такси врачей и волонтеров
Яндекс запускает благотворительный проект помощи людям во время пандемии
Глава Минздрава сообщил о рисках дефицита некоторых препаратов
В Сети появилась часть отменённой презентации Apple
Попова: Почти половина новых заражённых коронавирусом переносят его бессимптомно
Попова: 55% вспышек коронавируса в регионах произошли в больницах
Проект "Карта взаимопомощи" поможет волонтерам и тем, кто нуждается, найти друг друга
РПЦ: Коронавирус найден у 18 клириков в 14 московских храмах
Первый член экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" умер от коронавируса
За сутки в Подмосковье коронавирус нашли у 27 детей
Александр Бурдыко, основатель Game Show, умер от коронавируса в 34 года
Эксперт рассказала, можно ли заразиться коронавирусом через общую вентиляцию в доме
Google по ошибке заблокировал видео на YouTube с обращением Путина
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
В Ленинградской области открылись шесть лабораторий для тестов на коронавирус
Руководитель лаборатории геномной инженерии: Этот коронавирус войдет в историю