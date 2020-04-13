Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля

13 Апр 2020 2020-04-13T20:30:51+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.

Она сообщила об этом в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Попова отметила, что тестирование проведут в том числе и для понимания того, насколько защищены медицинские работники.

ИСТОЧНИК KP.RU