"Вы классная": Ученики растрогали до слез свою учительницу во время онлайн-урока

13 Апр 2020 2020-04-13T20:45:17+03:00

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Из-за распространения коронавируса все школьники перешли на дистанционное обучение. И многие из них сильно скучают по школьным урокам и любимым учителям.

Но онлайн-обучение - не помеха, чтобы сказать добрые слова любимому преподавателю. Это как нельзя лучше продемонстрировали ученики ученики 4 «А» класса школы № 18 имени Подольских курсантов. На дистанционный урок они надели одинаковые футболки с надписью «Ирина Михайловна, вы — классная» и красными сердечками. Некоторые дети даже написали плакат с этими словами, а некоторые просто прокричали их, когда учительница вышла на связь.

Растроганная преподавательница не сдержала слез.

- Я очень рада вас видеть! Я вас очень люблю и скучаю. Мои хорошие! - поблагодарила она учеников.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все школьники сейчас учатся дистанционно. У 9-классников и 11-классников из-за переноса экзаменов фактически на две недели удлинится учебный год. При этом, ученики 9-х классов будут сдавать только два обязательных ОГЭ (русский и математика), рассказал Замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Московские 4-классники трогательно поблагодарили учительницу за дистанционные уроки.

ИСТОЧНИК KP.RU