Число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 апреля 2020 года составило 1855 человек
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Московской области сообщает, что на утро 14 апреля 2020 года в регионе число зараженных составило 1855 человек. За день до этого к общему числу инфицированных добавилось рекордное число новых пациентов — 495 человек.
Подмосковье долгое время сохраняло незначительные темпы прироста заболевших COVID-2019. Когда в Москве суточных показатель исчислялся сотнями, в области были десятки. Однако на прошлой неделе количество подтвержденных диагнозов резко начало расти. Ничего удивительного в этом нет: завершаются двухнедельные циклы по истечению которых начинает проявляться болезнь. 14 дней назад домой как раз стали возвращаться последние туристы из-за рубежа. Кроме того, заразиться теперь можно и общественном месте.
Среди регионов Московской области по числу зараженных в лидерах антирейтинга Люберцы, Красногорск, Химки, Одинцово и Мытищи. Кстати, индекс самоизоляции подсчитывает компания «Яндекс» — на основе данных со смартфоном пользователей, где стоит программное самообеспечение IT-гиганта. По данным фирмы, лучше всего режим самоизоляции соблюдают в Балашихе и Лобне.
Напомним, в Подмосковье запрещено выходить из дома без оснований из утвержденного правительством региона перечня. Например, поездка на работу, в больницу, поход в магазин, аптеку или прогулка с питомцем не далее чем в 100 метрах от дома. В противном случае можно нарваться на штраф. С 15 апреля нужен обязательный цифровой пропуск для поездок на авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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