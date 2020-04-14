Число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 апреля 2020 года составило 1855 человек

14 Апр 2020 2020-04-13T22:15:07+03:00

«КП» собрала последние данные о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 14 апреля 2020 года

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Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Московской области сообщает, что на утро 14 апреля 2020 года в регионе число зараженных составило 1855 человек. За день до этого к общему числу инфицированных добавилось рекордное число новых пациентов — 495 человек.

Подмосковье долгое время сохраняло незначительные темпы прироста заболевших COVID-2019. Когда в Москве суточных показатель исчислялся сотнями, в области были десятки. Однако на прошлой неделе количество подтвержденных диагнозов резко начало расти. Ничего удивительного в этом нет: завершаются двухнедельные циклы по истечению которых начинает проявляться болезнь. 14 дней назад домой как раз стали возвращаться последние туристы из-за рубежа. Кроме того, заразиться теперь можно и общественном месте.

Среди регионов Московской области по числу зараженных в лидерах антирейтинга Люберцы, Красногорск, Химки, Одинцово и Мытищи. Кстати, индекс самоизоляции подсчитывает компания «Яндекс» — на основе данных со смартфоном пользователей, где стоит программное самообеспечение IT-гиганта. По данным фирмы, лучше всего режим самоизоляции соблюдают в Балашихе и Лобне.

Напомним, в Подмосковье запрещено выходить из дома без оснований из утвержденного правительством региона перечня. Например, поездка на работу, в больницу, поход в магазин, аптеку или прогулка с питомцем не далее чем в 100 метрах от дома. В противном случае можно нарваться на штраф. С 15 апреля нужен обязательный цифровой пропуск для поездок на авто.

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Андрей Воробьев отметил, что для передвижений пешком пропуск пока не нужен, но выходить из дома можно лишь в исключительных случаях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU