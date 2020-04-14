2020-04-13T22:29:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 14 апреля 2020 года составило 1470 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 14 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 14 апреля 2020 года составило 1470 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны в общей сложности зафиксировано 18328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2558 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у 1040 из 2558 новых пациентов с коронавирусом никаких клинических симптомов выявлено не было. Она также отметила, что развитие событий на сегодняшний день говорит о том, что число новых случаев заболевания будет увеличиваться еще около недели.

Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрированы первые отечественные тесты на выявление антител к коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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