2020-04-13T22:42:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 апреля 2020 года возросло до 82 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 14 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 апреля 2020 года возросло до 82 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 11513 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1355 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 837 пациентов, за сутки – 150.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в столице ввели специальные электронные пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным для поездок на транспорте.

Получить такой специальный пропуск можно тремя способами: на портале MOS.RU, для чего нужно выбрать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполнить необходимые данные и отправить заявку; отослать СМС-сообщение на короткий номер 7377 или, если у вас нет мобильного и доступа в Интернет, можно со стационарного телефона позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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