14 Апр 2020 2020-04-14T08:33:26+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 апреля 2020 года составило 837 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 150 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 11513 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1355 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них – люди моложе 45 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович развеяла страхи соседей людей, которые заразились коронавирусом, но переносят болезнь в легкой форме и лечатся на дому. Жители многоквартирных домов опасаются, что инфекция может распространяться по общей вентиляции. Однако эксперт объяснила, что вирус слишком тяжелый для того, чтобы проходить по воздуховоду из квартиры в квартиру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772951" frameborder="0"></iframe> Собянин на встрече с китайскими медэкспертами.В рамках встречи Собянин отметил, что международный опыт очень важен в борьбе с коронавирусной инфекцией

ИСТОЧНИК KP.RU