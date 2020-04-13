Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге

13 Апр 2020 2020-04-13T23:38:00+03:00

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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Он назвал их «группой трусов и мерзавцев».

«Весь этот список в полном составе я направлю в Следственный комитет, чтобы возбужденное им дело было не абстрактным, а привязано к конкретным фамилиям негодяев, которые вот так относятся к нашей общей истории и общей памяти», - сказал Мединский в интервью телеканалу «Звезда».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника маршалу Коневу в Праге «смешным и глупым поступком». Он осудил исполнителей этого акта и напомнил о заслугах советского маршала, сказав, что «те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли», и «завидуют тем, кто что-то достиг». Зееман добавил, что таких людей, к сожалению, много.

Напомним, памятник советскому маршалу демонтировали 3 апреля. В России эти действия расценили как нарушение закона и возбудили уголовное дело по статье 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

ИСТОЧНИК KP.RU