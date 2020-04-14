2020-04-13T23:48:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 14 апреля 2020: За прогулки и поездки без пропусков светят штрафы, на съездах МКАД - 160 постов ДПС

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 14 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Москва готовится к введению электронных пропусков - с 15 апреля по городу можно будет передвигаться на автомобиле только с нимиМосква готовится к введению электронных пропусков - с 15 апреля по городу можно будет передвигаться на автомобиле только с нимиФото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 1355 человек. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 11,5 тысяч человек. 837 из них уже выписаны. Также за все время в столичных больницах умерли 85 пациентов с COVID-2019.

Тем временем Москва готовится к введению электронных пропусков - с 15 апреля по городу можно будет передвигаться на автомобиле только с ними. Оформить пропуска можно через портал мэрии mos.ru. Сообщается, что на текущий момент личные коды получили уже более 1,8 млн человек. Причем большинство из них - пропуска для тех, кто продолжает работу. Эта категория людей получит документ сроком до 30 апреля – окончания «нерабочих дней». Помимо этого, электронные «путевые» также можно оформить для разовых выездов из дома (с указанием куда и зачем), а также поездок в медучреждения.

Столичные власти озвучили размер штрафов, которые светят нарушителям пропускного режима. За пешую прогулку вдалеке от дома без разрешительного документа грозит штраф до 30 тысяч рублей (если в результате вашего путешествия пострадал человек или чужое имущество - до 50 тысяч). Автомобилистам светит штраф в 5 тысяч рублей, а авто сотрудники ГИБДД имеют право увезти на стоянку.

Стоит напомнить, что в Москве для оформления пропусков создана собственная информационная система. Другие регионы будут пользоваться приложением «Госуслуги».

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов на всякий случай напомнил, что за подделку пропусков можно получить реальный срок до 2 лет.

Тем временем для контроля перемещений автомобилей на съездах МКАД устанавливаются временные пункты проверки ДПС. Всего в городе будет 160 таких точек. «Комсомольская Правда» опубликовала подробную карту. Корреспондент «КП» Анастасия Варданян проверила на себе, как работают блокпосты ДПС на кольцевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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